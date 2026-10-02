Sem ganhadores, Quina acumula e prêmio chega a R$ 16 milhões nesta sexta
Nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 23, 40, 57, 60, 74
A Quina realizou mais uma edição nesta quinta (01), o concurso 7132, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 23, 40, 57, 60, 74.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (02), é de R$ 16 milhões.
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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 41 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 12.915,21.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 3344 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 150,80.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 91450 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,51.
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Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingos.