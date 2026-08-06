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Sem ganhadores, Quina acumula e prêmio chega a R$ 10,5 milhões

Nenhuma aposta acertou os cinco números do concurso 7084, realizado nesta quarta-feira (5)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Sem ganhadores, Quina acumula e prêmio chega a R$ 10,5 milhões
Autor A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00 - Foto: Reprodução

A Quina realizou mais uma edição nesta quarta (05), o concurso 7084, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 17, 22, 36, 54, 63.

📰 LEIA MAIS: Lotomania acumula e prêmio chega a R$ 8 milhões; veja dezenas

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 90 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4.260,83.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 4148 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 88,04.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 83965 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,34.

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (06), é de R$ 10,5 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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