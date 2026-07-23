Sem ganhadores, prêmio da Quina sobe para R$ 14 milhões nesta quinta

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A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00

A Quina realizou mais uma edição nesta quarta (22), o concurso 7072, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 03, 13, 25, 56, 65.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 63 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 8.177,24.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 6237 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 78,66.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 130426 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3,76.

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (23), é de R$ 14 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingo.