Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
LOTERIA

Sem ganhadores, prêmio da Quina sobe para R$ 14 milhões nesta quinta

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.07.2026, 08:54:21 Editado em 23.07.2026, 08:55:09
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Sem ganhadores, prêmio da Quina sobe para R$ 14 milhões nesta quinta
Autor Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingo - Foto: Reprodução

A Quina realizou mais uma edição nesta quarta (22), o concurso 7072, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 03, 13, 25, 56, 65.

📰 LEIA MAIS: Lotomania acumula e prêmio sobe para R$ 2,9 milhões; veja os números

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 63 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 8.177,24.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 6237 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 78,66.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 130426 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3,76.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (23), é de R$ 14 milhões.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingo.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
lotérica prêmios quina resultados sorteio
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV