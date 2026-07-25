Sem ganhadores, prêmio da Lotofácil acumula e chega a R$ 5 milhões

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A Lotofácil realizou mais uma edição nesta sexta (24), o concurso 3744, mas não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 01, 02, 03, 05, 07, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será neste domingo (26), é de R$ 5 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 147 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.456,02.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 5846 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 83817 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 467320 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingo.