Sem ganhadores, Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 75 milhões

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Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3064, sorteado nesta terça-feira (29)

A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta terça (29), o concurso 3064, mas não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 04, 10, 20, 25, 27, 48.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (01), é de R$ 75 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 82 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 24.039,44.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 4467 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 727,39.

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Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e domingos.