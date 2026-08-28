Sem ganhadores, Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 30 milhões

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Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3050; 26 apostas fizeram a quina e levaram R$ 55,5 mil cada

A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta quinta (27), o concurso 3050, mas não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 11, 14, 30, 38, 49, 55.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no domingo (30), é de R$ 30 milhões.

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📰 LEIA MAIS: Quina acumula e prêmio chega a R$ 4,2 milhões nesta sexta-feira (28)

Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 26 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 55.536,51.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 1682 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.415,06.

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Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e domingos.