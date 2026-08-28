Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
ACUMULOU

Sem ganhadores, Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 30 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3050; 26 apostas fizeram a quina e levaram R$ 55,5 mil cada

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Sem ganhadores, Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 30 milhões
Autor A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00 - Foto: Reprodução

A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta quinta (27), o concurso 3050, mas não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 11, 14, 30, 38, 49, 55.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no domingo (30), é de R$ 30 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Quina acumula e prêmio chega a R$ 4,2 milhões nesta sexta-feira (28)

Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 26 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 55.536,51.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 1682 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.415,06.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e domingos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Jogos Loteria mega sena prêmios sorteios
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV