Sem ganhadores, Lotomania acumula e prêmio chega a R$ 3,5 milhões

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Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 2977, sorteado nesta sexta-feira (18)

A Lotomania realizou mais uma edição nesta sexta (18), o concurso 2977, mas não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 01, 05, 09, 12, 15, 18, 21, 30, 37, 38, 41, 42, 44, 46, 47, 54, 63, 87, 96, 98.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (21), é de R$ 3,5 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 3 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 71.857,01.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 53 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.542,11.

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Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 497 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 271,09.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 3151 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 42,75.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 19586 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 6,87.

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Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.