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Sem ganhadores, Lotomania acumula e prêmio chega a R$ 2,6 milhões

Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 2976, sorteado nesta quarta-feira (16)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Sem ganhadores, Lotomania acumula e prêmio chega a R$ 2,6 milhões
Autor A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00 - Foto: Reprodução

A Lotomania realizou mais uma edição nesta quarta (16), o concurso 2976, mas não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 02, 07, 20, 24, 25, 26, 29, 32, 33, 41, 47, 49, 53, 65, 78, 79, 91, 92, 93, 95.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (18), é de R$ 2,6 milhões.

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📰 LEIA MAIS: Quina acumula e prêmio chega a R$ 1,2 milhão nesta quinta-feira

Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 3 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 60.933,41.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 39 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.929,49.

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Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 438 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 260,84.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 2676 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 42,69.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 11854 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9,63.

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Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.

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