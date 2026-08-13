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Sem ganhadores, Lotomania acumula e prêmio chega a R$ 12 milhões nesta quinta

Ninguém acertou os 20 números do concurso 2962; oito apostas fizeram 19 acertos e levaram R$ 44,2 mil cada

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Sem ganhadores, Lotomania acumula e prêmio chega a R$ 12 milhões nesta quinta
Autor A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00 - Foto: Agência Brasil

A Lotomania realizou mais uma edição nesta quarta (12), o concurso 2962, mas não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 13, 15, 21, 29, 34, 35, 36, 42, 47, 56, 60, 64, 74, 75, 86, 89, 91, 95, 96, 99.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (14), é de R$ 12 milhões.

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📰 LEIA MAIS: Lotofácil: aposta de MG leva prêmio de R$ 6,6 milhões sozinha

Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 8 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 44.220,38.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 75 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.948,03.

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Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 712 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 310,53.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 4411 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 50,12.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 19470 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11,35.

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Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

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Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.

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