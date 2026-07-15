Sem ganhadores, Lotofácil acumula e prêmio sobe para R$ 5 milhões

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Os sorteios são realizados de segunda a sábado

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta terça (14), o concurso 3735, mas não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 03, 05, 07, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (15), é de R$ 5 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 181 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.908,53.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 7378 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 101686 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 499617 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.