Sem ganhadores, Lotofácil acumula e prêmio sobe para R$ 15 milhões

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Próximo sorteio será realizado nesta terça-feira (28)

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta segunda (27), o concurso 3746, mas não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (28), é de R$ 15 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 464 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.777,04.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 15510 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 181576 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 977773 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.