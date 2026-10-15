Sem ganhadores, Lotofácil acumula e prêmio chega a R$ 5 milhões nesta quinta
Nenhum apostador acertou as 15 dezenas do concurso 3804, sorteado nesta quarta-feira (14)
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quarta (14), o concurso 3804, mas não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 01, 02, 06, 07, 08, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (15), é de R$ 5 milhões.
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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 148 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.663,67.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 5701 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 75811 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 428053 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
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Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingos.