Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
LOTERIAS

Sem ganhadores, Lotofácil acumula e prêmio chega a R$ 5 milhões nesta quinta

Nenhum apostador acertou as 15 dezenas do concurso 3804, sorteado nesta quarta-feira (14)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Sem ganhadores, Lotofácil acumula e prêmio chega a R$ 5 milhões nesta quinta
Autor A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50 - Foto: Reprodução

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quarta (14), o concurso 3804, mas não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 01, 02, 06, 07, 08, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (15), é de R$ 5 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Arapongas e mais quatro cidades do Paraná garantem prêmios na quadra da Quina

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 148 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.663,67.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 5701 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 75811 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 428053 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingos.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Caixa loterias lotofacil
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV