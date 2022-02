Sem dados de SP e PR, País tem 77.947 mil casos e 284 mortes por covid em 24h

Da Redação

O Brasil registrou, entre o domingo, 30, e esta segunda-feira, 77.947 novos casos de covid-19, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados neste dia 31 de janeiro. O levantamento do Conass, que compila dados de secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal, não incluiu os dados de São Paulo e Paraná - respectivamente o primeiro e o terceiro Estado com maior número de casos do Pais - por problemas técnicos e apontou 284 óbitos causados pela covid-19 entre o domingo e a segunda-feira.

continua após publicidade .

Com os registros, o País atinge 25.426.744 casos e 627.138 óbitos por covid-19 acumulados desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020.

Com o avanço da variante Ômicron, a média móvel de casos em sete dias ficou em 185.593 e a de óbitos em 540.