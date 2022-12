Sem aviso prévio, Faustão demite tradicionais bailarinas do programa

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As tradicionais bailarinas do Programa do Faustão, que agora é exibido pela emissora Band, foram demitidas na última quarta-feira (22), sem aviso prévio. As 17 funcionárias foram comunicadas, em uma reunião, que a atração sofrerá mudanças em 2023.

continua após publicidade .

A informação foi compartilhada pela bailarina Hadassa Baptista, por meio de um vídeo nas redes sociais. Muitos internautas ficaram chocados com o anúncio feito por ela. Assista no final da matéria.

“Fui desligada essa manhã do balé, na verdade, o balé inteiro foi desligado. Estamos ainda tentando entender, mas sabemos que Deus está no controle de tudo”, desabafou a bailarina.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Após derrota na Copa, Mbappé precisa andar de ônibus no PR? Entenda!

“Foram dias que aprendi muito, muito mesmo! Nós do balé e toda equipe nos esforçamos muito todos os dias pra entregar o melhor programa pra vocês! Sou grata a Deus por ter me dado essa fase, e por ter me trazido pessoas fantásticas! Toda gargalhada dada naquele palco vai ficar pra sempre em mim. Foi lindo! Obrigada”, finalizou a profissional.

Assista: null - Vídeo por: tnonline

Fonte: Informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News