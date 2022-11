Seleção brasileira viaja para o Catar em busca do hexacampeonato

Da Redação

A seleção brasileira de futebol embarcou, na manhã deste sábado (19), em Turim, na Itália, rumo ao Catar, onde disputará a Copa do Mundo 2022, em busca de seu sexto título mundial. O time passou a última semana no centro de treinamento da Juventus, preparando-se para o torneio.

A previsão é que o grupo chegue ao Catar por volta das 17h15 (horário de Brasília). No país árabe, a seleção ficará hospedada no Westin Doha Hotel & Spa e treinará no estádio Grand Hamad, que pertence ao clube Al-Arabi. O primeiro treino está previsto para amanhã (20).

A estreia da seleção na Copa do Mundo será na próxima quinta-feira (24), às 16h (horário de Brasília), contra a Sérvia. Pela primeira fase, no grupo G, o Brasil ainda enfrenta Suíça, no dia 28, e Camarões, no dia 2 de dezembro. A abertura da Copa será neste domingo com a partida Catar x Equador, às 13h (horário de Brasília).

