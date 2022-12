Seleção Brasileira desembarca no Rio após eliminação na Copa do Mundo

Da Redação

Tite no desembarque da Seleção

Depois de dois dias da eliminação da Seleção Brasileira nas penalidades para a Croácia, na Copa do Mundo do Qatar, a delegação desembarcou na manhã deste domingo (11) no Rio de Janeiro. A chegada do grupo teve bastante atraso, já que o horário previsto de chegada era 3h30 e aconteceu depois das 7h (Horário de Brasília).

Na chegada, o técnico Tite, que não está mais à frente da Seleção, estava visivelmente emocionado. O treinador estava de máscara, empurrando o neto em um carrinho e não quis parar para dar entrevista. Ainda assim, ele ainda disse “muito obrigado” para as pessoas que ali estavam no saguão do aeroporto, que o aplaudiram, segundo ge.

Mesmo que muitos atuem na Inglaterra, alguns jogadores retornaram ao Brasil. Everton Ribeiro, Ederson, Raphinha, Weverton, Rodrygo e Danilo foram os jogadores da Seleção que desembarcaram no Rio de Janeiro e o restante ficou na Europa – o voo realizou parada em Londres após sair de Doha, no Qatar. Junto com a delegação, também estava o presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Ednaldo Rodrigues.

Everton Ribeiro foi o único jogador que parou para atender aos jornalistas no saguão do aeroporto.

Com informações: ge

