Seis pessoas estão desaparecidas após naufrágio na Baía de Guanabara

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Bombeiros trrabalham nas buscas

Seis pessoas estão desaparecidas após um naufrágio registrado no fim da tarde deste domingo (5), na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Conforme o secretário de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Leandro Monteiro, 12 pessoas estavam a bordo da embarcação.

continua após publicidade .

Um temporal que atingiu a região teria causado o acidente marítimo. A embarcação virou na altura da Ilha de Paquetá por conta do mau tempo. O socorro foi acionado às 17h25 para a ocorrência.

- LEIA MAIS: Embarcação afunda na Ilha do Mel no PR; 15 vítimas foram resgatadas

continua após publicidade .

Guarda-vidas e mergulhadores fazem buscas pelas vítimas, com o apoio de uma lancha, motos aquáticas, botes e um helicóptero.

"Estamos no local com o Grupamento de Buscas e Salvamento e um helicóptero para tentar localizar essas vítimas". Ventava muito forte, e a embarcação simplesmente virou. Estou em um navio ao lado do ocorrido, porém com possibilidade restrita de manobra. O resgate chegou rápido, com embarcações menores", disse Monteiro.

Até a publicação desta reportagem, não havia informação sobre as vítimas.

As informações são do G1.

Siga o TNOnline no Google News