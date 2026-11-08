Seis mortos e 16 feridos: o que já se sabe sobre atentado a tiros na Polônia

O suspeito é um jovem polonês de 24 anos, descrito pelas autoridades como "fascinado por ideologias de extrema direita" e com visões "muito radicais"

A Polônia abriu neste domingo (08) uma investigação por terrorismo sobre o ataque a tiros ocorrido no dia anterior na cidade de Cracóvia, onde um homem matou seis pessoas e deixou outras 16 feridas no centro histórico. O suspeito é um jovem polonês de 24 anos, descrito pelo ministro do Interior, Marcin Kierwiński, como "fascinado por ideologias de extrema-direita" e com visões "muito radicais" e "ultranacionalistas".



A Procuradoria Nacional da Polônia informou, em publicação nas redes sociais, que abriu inquérito para apurar "o assassinato de seis pessoas (...) com o uso de uma arma de fogo e a tentativa de homicídio de várias outras, incluindo policiais, ato que constitui um crime terrorista". O ministro da Justiça, Waldemar Zurek, afirmou que o autor agiu com o objetivo de "intimidar gravemente um grande número de pessoas, o que caracteriza um crime terrorista".

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Ataque aconteceu em praça pública

O crime ocorreu por volta das 15h (horário local, 10h de Brasília) de sábado (07), na Praça do Mercado Principal (Rynek Główny), um dos pontos mais movimentados de Cracóvia, patrimônio mundial da Unesco. Segundo a polícia, o homem entrou de carro na praça, usando roupas de estilo militar e colete à prova de balas, e começou a disparar aleatoriamente com uma arma longa, semelhante a uma carabina semiautomática. A polícia reagiu e o feriu; ele foi preso e está em estado crítico, impossibilitado de prestar depoimento.

No carro do suspeito, foram encontradas várias armas de fogo e grande quantidade de munição, além de equipamento militar, como um mochila tática e uma baioneta. Ele possuía licença para porte de arma para tiro esportivo e frequentava um clube de tiro, assim como o pai.

Assassino matou a própria família antes de ir para a praça

Após o ataque, investigadores encontraram outros três corpos na casa do suspeito, em Ostrowiec Świętokrzyski, cidade a cerca de 150 quilômetros a nordeste de Cracóvia. As vítimas foram identificadas como os pais dele, de 53 e 52 anos, e a irmã, de 20 anos. Todos apresentavam ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Sete armas foram apreendidas no imóvel. As autoridades consideram "alta a possibilidade" de que o suspeito tenha matado os familiares antes de seguir para Cracóvia.

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Vítimas eram naturais de vários países europeus

O governador da voivodia da Pequena Polônia, Krzysztof Jan Klęczar, informou que quatro mulheres e dois homens morreram no ataque. Entre as vítimas estão uma mulher austríaca de 51 anos, um cidadão britânico de 32 anos, três mulheres polonesas de 47, 53 e 61 anos e um homem polonês de cerca de 50 anos.

Dos 16 feridos, cinco são estrangeiros, do Reino Unido, Portugal, Rússia, Alemanha e Áustria. Uma cidadã portuguesa de 74 anos, que visitava a neta na cidade, foi atingida por um disparo, passou por cirurgia e já está fora de perigo. Dois policiais que detiveram o suspeito, Jakub Kulik e Artur Morański, foram baleados e passaram por cirurgia; ambos saíram do coma induzido, mas um deles segue em estado grave. A polícia chegou ao local 23 segundos após a primeira chamada de emergência.

Autoridades classificam chacina como ato terrorista

O primeiro-ministro Donald Tusk classificou o ataque como "terrorismo" e decretou dois dias de luto nacional, domingo e segunda-feira. "Domingo e segunda-feira serão dias de luto nacional na Polônia. (...) Vamos certamente atravessar todos juntos estes momentos difíceis", afirmou Tusk em coletiva de imprensa. O presidente Karol Nawrocki declarou que seus pensamentos estavam com as vítimas, as pessoas afetadas e suas famílias.

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Em Cracóvia, bandeiras negras e bandeiras nacionais com faixas de luto foram hasteadas. O local do ataque permaneceu isolado, e moradores deixaram velas e flores em homenagem às vítimas. O primeiro-ministro e o ministro do Interior viajaram à cidade no sábado. A polícia de Varsóvia reforçou a segurança em áreas turísticas.

A investigação, conduzida pelo Escritório de Combate ao Crime Organizado e à Corrupção, tenta esclarecer se o suspeito tinha ligações com grupos extremistas e se sua motivação ideológica foi o que o levou a cometer o ataque. As autoridades não informaram se ele tinha antecedentes criminais, mas relatos da imprensa local indicam que ele não havia sido detido anteriormente.