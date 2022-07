Seis morrem após tiroteio em desfile de 4 de Julho nos EUA; veja

Da Redação

O que era para ser um momento de comemoração se transformou em um cenário de caos e terror nesta segunda-feira (04). Pelo menos seis pessoas morreram e aproximadamente 24 estão seriamente feridas depois que tiros foram disparados durante uma festividade de 04 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, em Highland Park, perto de Chicago, no estado de Illinois.

O desfile foi interrompido cerca de 10 minutos depois de começar às 10h (hora local), quando começou o ruído que soava como tiros. A polícia foi acionada depois que o barulho fez com que pessoas que assistiam ao desfile de 4 de Julho corressem para se proteger.

As informações dadas pela polícia apontam que as autoridades estão procurando o suspeito, e consideram que ainda é um incidente ativo. Conforme detalhes, aparentemente, o atirador estava em um telhado quando fez os disparos. Um fuzil foi encontrado e apreendido.

Um repórter do "Chicago Sun-Times", um jornal do país norte-americano, relatou que viu cobertores cobrindo o que seriam três corpos ensanguentados e outras cinco pessoas feridas e ensanguentadas perto do palco do desfile. Várias testemunhas disseram que ouviram vários tiros disparados. Uma testemunha disse que contou mais de 20 tiros.

Uma jornalista da rede CBS assistia ao desfile. Ela contou que estava perto da cena quando ouviu o que parecia ser um tiroteio. Ela e sua família se deitaram no chão e rapidamente correram para o carro em uma garagem próxima. "Todos correram, se escondendo e gritando", disse ela. "Foi extremamente aterrorizante. Foi muito assustador. Temos muita sorte, saímos muito rapidamente."

Nancy Hotering, prefeita da cidade, informou nas redes sociais que, devido ao tiroteio, os festejos foram cancelados. "A polícia de Highland Park está respondendo a um incidente no centro da cidade. A festa de 4 de julho foi cancelada. Por favor, evitem o centro de Highland Park. Mais informações serão compartilhadas assim que estiverem disponíveis", escreveu a prefeita no Twitter.

Vídeos que circulam nas redes sociais retratam a correria do momento do tiroteio. Algumas pessoas, inclusive crianças e adultos com carrinhos de bebê, correm no sentido contrário do desfile. Em alguns momentos, aqueles que não ouviram os tiros e que não entendiam a comoção e os carros policiais e veículos de resgate indagavam: "É um incêndio? Alguma emergência?"

Tragic incident today at Highland Park Fourth of July parade. This was Moments after the shooting. Many people evacuating. police officers, firefighters, ambulance’s, and armored vehicles heading towards the active shooter incident. #BreakingNews #Highlandpark #4THJULY pic.twitter.com/q9TDbe7S50 — Mickey Gonzalez (@MICKEYMINAJEZZ) July 4, 2022

Assista o vídeo do momento feito por um jornalista do "Chicago Sun-Times"

04 de Julho

O dia 4 de julho é data de uma das maiores festas nacionais dos Estados Unidos. Os norte americanos celebram seu "Independence Day" com diferentes atividades, sendo uma das mais populares a queima de fogos, que acontece por todo o país.

As comemorações remetem ao 4 de julho de 1776, data em que foi publicada a Declaração de Independência, quando se considera que nasceu o país.





Informações g1, UOL e Chicago Sun-Times.

