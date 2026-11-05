Seis investigados são presos em operação contra tráfico internacional e lavagem de dinheiro

Foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (5/11), a Operação Pantokrator, para desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar no tráfico internacional de drogas e na lavagem de dinheiro.

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Foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão, expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará. As medidas foram realizadas na Bahia, em Goiás, no Maranhão, em Mato Grosso do Sul, em Rondônia, no Pará e no Distrito Federal.

Durante a operação, foram apreendidos armas e veículos. Também foram determinados o bloqueio de bens e valores dos investigados e de empresas suspeitas de participar da movimentação financeira do grupo, além da suspensão das atividades comerciais dessas empresas.

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A investigação teve origem na apreensão de aproximadamente 230 kg de skunk em um sítio na zona rural de Santa Izabel/PA, em dezembro de 2023. O caso deu origem à Operação Rocinha, deflagrada em fevereiro de 2024.

As apurações indicam que a organização transportava para o Brasil drogas produzidas em países da América do Sul, utilizando aeronaves e pistas de pouso clandestinas. Segundo a investigação, o grupo tinha núcleos responsáveis pelo comando, pela logística e operação, pelo suporte territorial e pela movimentação financeira.

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Os recursos obtidos com o tráfico eram movimentados por meio de contas de terceiros, depósitos fracionados e empresas sem estrutura compatível com as atividades comerciais declaradas, com o objetivo de ocultar a origem dos valores.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Os aparelhos eletrônicos e documentos apreendidos serão submetidos à perícia. Os presos serão encaminhados ao sistema prisional e permanecerão à disposição da Justiça Federal.