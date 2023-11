Seis bolivianos são presos em São Paulo com 454 cápsulas de cocaína no estômago

Seis homens de nacionalidade boliviana foram presos em flagrante, neste sábado, 25, em São Paulo, suspeitos de atuarem como mulas do tráfico engolindo drogas para fazer o transporte. Eles foram abordados por agentes da Polícia Civil a bordo de um ônibus de turismo procedente da Bolívia. Os seis suspeitos levavam no estômago um total de 454 cápsulas de cocaína, que pesaram 1,8 quilo da droga.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o serviço de inteligência da Polícia Civil tinha informações de que algumas pessoas vinham com cocaína dentro do corpo no ônibus de turismo. O veículo com 20 passageiros, todos bolivianos, saiu do país vizinho na quinta-feira, 23, atravessou o Mato Grosso do Sul e passou por Dracena, no oeste paulista.

Agentes da 2ª Delegacia de Patrimônio do Departamento de Investigações Criminais (Deic) passaram a monitorar o ônibus desde o km 45 da rodovia Castelo Branco, em Araçariguama. A equipe acompanhou o deslocamento do coletivo de turismo até a entrada da capital, na Marginal Pinheiros, onde o ônibus foi abordado.

O veículo foi levado para a sede do Deic, em Santana, na zona norte da capital, onde todos os passageiros foram submetidos a exame de Raio X. Seis estavam com a droga no estômago.

Eles foram encaminhados para o pronto-atendimento da Santa Casa de Misericórdia, na Vila Buarque, onde receberam medicação para expelir a cocaína. Após a alta médica, os investigados foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Conforme a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar qual seria o destino final da cocaína e outros possíveis envolvidos no esquema de tráfico com cobaias humanas. As mulas são aliciadas para engolir as cápsulas com cocaína em troca da passagem e de uma quantia em dinheiro.

No dia 4 deste mês, um boliviano de 25 anos procurou atendimento médico no Pronto-Socorro de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, após passar mal. Durante os exames, foi descoberto que ele estava com 20 cápsulas de cocaína no estômago e precisou passar por uma cirurgia para a retirada da droga.

Nesta quinta-feira, 23, um jovem de 24 anos foi preso em flagrante, em São Paulo, suspeito de aliciar pessoas para o tráfico internacional de drogas. Ele foi detido quando treinava outras 33 pessoas para engolir drogas e levar para a Europa.

No local foram apreendidos passaportes, anotações do tráfico, celulares, cartões de banco e quase 1 kg de cápsulas de cocaína que seriam engolidas. Por se tratar de suspeita de tráfico internacional, a Polícia Federal assumiu as investigações.

Ainda segundo a Secretaria de Segurança Pública, eles confessaram que faziam a ingestão de drogas para viajar a outros países, como França, Holanda, Espanha e Irlanda. Os detidos são dos Estados do Ceará, Piauí, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Nenhum dos suspeitos teve a identidade divulgada pela polícia, o que impossibilitou o contato da reportagem com suas defesas.