Seis apostadores cravam as 15 dezenas da Lotofácil e levam R$ 2,1 milhão cada

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (29), é de R$ 2 milhões

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta terça (28), o concurso 3747, e premiou seis apostadores com R$ 2,1 milhões para cada, por acertarem as 15 dezenas sorteadas, que foram 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 24, 25.

Apostas premiadas são de São João dos Patos (MA), Fortaleza (CE), Rio das Ostras (RJ), um bolão de Porto Alegre (RS) e duas apostas simples de Sao Paulo (SP).

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (29), é de R$ 2 milhões.



Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 750 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.717,42.

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Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 23525 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 270176 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 1368346 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingos.