Segurança Presente resgata bebê em ponto de venda de drogas em Volta Redonda (RJ)

Juliana Garçon (via Agência Estado)

Um bebê de oito meses foi resgatado num ponto de uso e venda de drogas no centro de Volta Redonda, no Rio. Os agentes da Operação Segurança Presente, que encontraram a criança exposta a situação de insalubridade, entregaram o bebê aos cuidados do Conselho Tutelar, na quinta-feira.

Após autorização para entrar no imóvel, os policiais encontraram 120 pedras de crack, três adultos - a mãe e dois homens - e a criança. Os agentes chegaram ao local após denúncias de vizinhos sobre o ponto de venda de drogas. As pedras de crack estavam entre sacolas de lixo em um banheiro.

A mulher e os dois homens negaram estar em posse das drogas e afirmaram que a residência, por não ter portas, é frequentada por muitas pessoas. Os três foram encaminhados à 93ª DP (Volta Redonda) e vão responder em liberdade por tráfico de drogas.