Segurança morre durante tiroteio em shopping de luxo no Rio

Rayanderson Guerra (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um segurança morreu em uma troca de tiros, na tarde deste sábado, dentro de um shopping de luxo na zona oeste do Rio de Janeiro. Os policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), da 16ªDP (Barra da Tijuca) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram acionados para o centro comercial por volta das 18 horas após criminosos assaltarem uma joalheria no Village Mall, na Barra da Tijuca.

continua após publicidade .

Relatos nas redes sociais mostram momentos de pânico durante a troca de tiros. Em fotos e vídeos publicados nas redes, a joalheria, alvo dos criminosos, aparece com os vidros quebrados. Durante o tiroteio, frequentadores do shopping se abrigaram dentro das lojas.

"Cara fiquei no meio de um tiroteio no Village Mall. Estou escondida dentro de um restaurante", diz um dos relatos nas redes sociais.

continua após publicidade .

Em um vídeo, outro cliente diz que os criminosos chegaram atirando no local.

"Os assaltantes chegaram atirando e quebrando todas as vidraças da loja, pegando o que estava vitrine e fugindo. Todas as lojas do shopping foram fechadas", diz.

Uma mulher foi feita refém durante a fuga dos bandidos durante a fuga dos criminosos. Com a chegada dos policiais, ela foi solta e os criminosos fugiram. De acordo com a Polícia Civil, dois carros e uma moto foram abandonados no centro comercial.

continua após publicidade .

"A 16ª DP (Barra da Tijuca) e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foram acionadas. O local está isolado e a perícia está sendo realizada. Informações preliminares indicam que, após a subtração de jóias, os criminosos fizeram reféns para sair do shopping. Houve tiros e um homem morreu. As investigações estão em andamento para apurar a dinâmica do fato e identificar os envolvidos no crime", diz a polícia civil em nota.

Em nota, a polícia militar diz que as circunstâncias da ação ainda estão sendo apuradas.

"Chegando ao local, os policiais encontraram um segurança atingido e aparentemente em óbito. As circunstâncias da ação ainda estão sendo apuradas. A área foi isolada e diversas equipes seguem em varredura pela região", diz em nota.

A administradora do VillageMall, do grupo Multiplan, informou que "colabora com as autoridades competentes para esclarecimento dos fatos." "A administração do VillageMall lamenta profundamente o ocorrido", diz um trecho da nota divulgada pela empresa.