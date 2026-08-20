Segurança é preso por morte de ciclista espancado em Copacabana; polícia procura 2º suspeito

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta quinta-feira, 20, um dos seguranças envolvidos na morte de Cláudio Rafael Landeiro, de 37 anos, que foi espancado em Copacabana, na zona sul da capital fluminense, após ser acusado de roubar uma bicicleta.

A polícia diz que identificou dois suspeitos de envolvimento no crime. Um deles se entregou nesta quinta-feira e o outro é procurado.

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"Após um intenso trabalho de investigação da 12ª DP (Copacabana), dois envolvidos foram identificados e tiveram mandados de prisão expedidos pela Justiça. Nesta quinta-feira, ao perceber o cerco se fechar, um deles se entregou na unidade. As investigações seguem para localizar o segundo foragido, identificar os demais envolvidos e responsabilizá-los criminalmente", diz a Polícia Civil.

De acordo com a polícia, dois entregadores de delivery que participaram das agressões ainda não foram identificados.

Landeiro saiu de casa, em Botafogo, com uma bicicleta elétrica da irmã na terça-feira, 11. Ele foi abordado por um segurança de um estabelecimento na rua Barata Ribeiro, em Copacabana, que o acusou de furto

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Em entrevista ao Zona Sul Urgente, um dos seguranças diz que abordou Landeiro e perguntou se a bicicleta era dele. Com a suposta negativa da vítima, o segurança afirmou que só deixaria a bicicleta sair do local com o dono. Após a abordagem, um grupo de entregadores teria chegado ao local e levado Landeiro para outra rua e o agredido.

"Quando reparei a bicicleta, perguntei se era dele, e ele disse que não era. Falei que só ia entregar a bicicleta quando aparecesse o dono. Depois chegou o pessoal (entregadores) do Ifood. Ele foi querendo levar, eu fui e deu um soco no braço", disse

Bombeiros foram acionados e levaram Cláudio para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas ele não resistiu.