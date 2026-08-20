Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Segurança é preso por morte de ciclista espancado em Copacabana; polícia procura 2º suspeito

Escrito por Rayanderson Guerra (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta quinta-feira, 20, um dos seguranças envolvidos na morte de Cláudio Rafael Landeiro, de 37 anos, que foi espancado em Copacabana, na zona sul da capital fluminense, após ser acusado de roubar uma bicicleta.

A polícia diz que identificou dois suspeitos de envolvimento no crime. Um deles se entregou nesta quinta-feira e o outro é procurado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Após um intenso trabalho de investigação da 12ª DP (Copacabana), dois envolvidos foram identificados e tiveram mandados de prisão expedidos pela Justiça. Nesta quinta-feira, ao perceber o cerco se fechar, um deles se entregou na unidade. As investigações seguem para localizar o segundo foragido, identificar os demais envolvidos e responsabilizá-los criminalmente", diz a Polícia Civil.

De acordo com a polícia, dois entregadores de delivery que participaram das agressões ainda não foram identificados.

Landeiro saiu de casa, em Botafogo, com uma bicicleta elétrica da irmã na terça-feira, 11. Ele foi abordado por um segurança de um estabelecimento na rua Barata Ribeiro, em Copacabana, que o acusou de furto

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em entrevista ao Zona Sul Urgente, um dos seguranças diz que abordou Landeiro e perguntou se a bicicleta era dele. Com a suposta negativa da vítima, o segurança afirmou que só deixaria a bicicleta sair do local com o dono. Após a abordagem, um grupo de entregadores teria chegado ao local e levado Landeiro para outra rua e o agredido.

"Quando reparei a bicicleta, perguntei se era dele, e ele disse que não era. Falei que só ia entregar a bicicleta quando aparecesse o dono. Depois chegou o pessoal (entregadores) do Ifood. Ele foi querendo levar, eu fui e deu um soco no braço", disse

Bombeiros foram acionados e levaram Cláudio para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas ele não resistiu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ciclista Copacabana linchamento Prisão segurança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV