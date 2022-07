Segurança é executado por bandido solto no dia anterior em SP

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Na manhã desta sexta-feira (22), por volta das 07h56, um segurança foi morto com tiros em frente a uma padaria, em Santos, litoral de São Paulo, local onde trabalhava. Vídeo de câmeras de segurança flagraram o momento em que o atirador efetuou os disparos contra a cabeça e tórax da vítima e, após isso, pegou alguns objetos e fugiu.

continua após publicidade .

Conforme a Polícia Militar, o atirador, já identificado como Samuel Tylor, foi preso no município de São Vicente nesta quinta-feira (21) por porte ilegal de arma de fogo. Na ocasião, o homem estava acompanhado de um comparsa, que assumiu ser o dono da arma. Com isso, de acordo com a polícia, Samuel foi solto.



As imagens retratam o segurança conversando com um outro homem, de boné preto, em frente à panificadora. Um homem, vestindo um casaco cinza com capuz, se aproxima deles com as mãos para trás, escondendo a arma. Ao se aproximar do segurança, o atirador iniciou os disparos à queima-roupa.

continua após publicidade .

No vídeo feitos pelas câmeras de segurança da localidade, é possível ver que o segurança, que não foi identificado, tentou desviar dos tiros, mas foi atingido e caiu no chão, de bruços. O atirador virou o segurança, pegou o celular dele, mexeu no rosto do homem e fugiu, deixando o corpo estendido na calçada.

fonte: Reprodução/Câmeras de segurança

O caso foi encaminhado ao 5º Distrito Policial (DP) de Santos, e será investigado pela Polícia Civil.

continua após publicidade .





Fonte: Informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News