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Segundo turno: eleitores poderão enfrentar temporal e ventos de até 100 km/hora, alerta INMET

Escrito por Jenne Andrade (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os eleitores voltam às urnas neste domingo, 25, para determinar quem será o novo presidente do Brasil. A disputa mais acirrada dos últimos pleitos contrapõe os candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em alguns Estados, haverá, ainda, a definição do governador.

Em meio à disputa eleitoral, parte da população deve enfrentar um clima adverso. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) colocou a região do centro-sul do Brasil em alerta laranja de perigo para tempestades, com possibilidade de pancadas de chuva durante todo o dia, queda de granizo à tarde e ventos de até 100 km/hora. A região inclui São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e Mato Grosso.

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O INMET alerta a população para que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendável estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. "Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia", diz o instituto.

De acordo com a Climatempo, empresa de serviços de meteorologia, uma frente fria e um ciclone extratropical se formaram durante o sábado, 24, entre o Sul do Brasil e o Paraguai. Já neste domingo, a frente fria está avançando do Sul para o Sudeste e para o Centro-Oeste do Brasil.

No Sudeste, há uma grande preocupação com chuva em todos os Estados, diz o Climatempo. Contudo, na maioria das áreas de Minas Gerais e no Espírito Santo, a maior chance de chover é durante a tarde e à noite. Já em outras áreas de Minas, no Estado do Rio de Janeiro e em São Paulo, é grande o risco de chuva já pela manhã.

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Contrapondo a instabilidade climática do Centro-Sul, o Nordeste tem previsão de sol forte e tempo seco. Em áreas do interior do Piauí, centro-sul do Maranhão e oeste da Bahia, a temperatura pode chegar aos 40 graus.

"Apesar do calor intenso a chance de chover durante o domingo no Nordeste é muito pequena. O uso de chapéus e sombrinhas além do protetor solar é recomendado para ir até o local de votação", diz a Climatempo.

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