Segundo dia do São Paulo Innovation Week traz neurociência, limites da IA e potência humana

O segundo dia do São Paulo Innovation Week amplia a aposta do festival em entrecruzar tecnologia, comportamento, ciência, arte, negócios e sociedade em conversas que escapam do formato tradicional dos eventos de inovação. Nesta quinta-feira, 14, a programação reúne debates sobre inteligência artificial, neurociência, futuro do trabalho e o sentimento de pertencimento em meio a um mundo cada vez mais dinâmico.

Promovido pelo Estadão em parceria com a Base, o SPIW traz palestrantes ao Pacaembu e à Fundação Armando Álvares Penteado (Faap). A proposta é pensar o ecossistema na inovação para além da tecnologia em si, com encontros que misturam pesquisadores, artistas, filósofos, comunicadores e lideranças sociais. Entre os destaques do dia estão Luc Ferry, Suzana Herculano-Houzel, Txai Suruí, Christian Dunker, Fabrício Carpinejar, Luiz Felipe Pondé e Ana Furtado.

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Os impactos cognitivos e emocionais de se viver cada vez mais imersos no ambiente digital atravessam diferentes painéis da programação. Em Pensar melhor para viver melhor: o futuro da mente humana, o físico Marcelo Gleiser divide o palco com a neurocientista Suzana Herculano-Houzel para discutir por que somos vulneráveis a vieses e de que forma podemos desenvolver melhores capacidades cognitivas e conviver com pensamentos divergentes.

Professora da Universidade Vanderbilt, nos Estados Unidos, Suzana é uma das principais referências internacionais em neurociência contemporânea. Ao abordar a relação entre tecnologia e comportamento, ela chama atenção para os efeitos do consumo passivo de conteúdo nas plataformas digitais.

"Quando está rolando a tela, você está sendo um consumidor passivo de uma empresa que está ganhando dinheiro às suas custas. Você não está fritando seus neurônios, mas está jogando seu tempo de vida pela janela. E também todas as suas oportunidades de desenvolvimento. E isso a gente não ganha de volta", afirmou em entrevista ao Estadão.

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No painel IA: grande substituição ou complementaridade?, o filósofo francês Luc Ferry propõe uma reflexão que conecta tecnologia, política, filosofia e futuro das próximas gerações. Com base em mais de dez anos de pesquisa e diálogos com especialistas internacionais, Ferry discute hipóteses como uma inteligência artificial "criativa", máquinas conscientes, prolongamento da vida humana e os desafios regulatórios e éticos da nova era tecnológica.

Ferry critica a obsessão pela felicidade vendida como produto nas redes sociais e defende que os pais limitem o uso das mídias pelos filhos. "O grande problema do mundo moderno é que, em comparação com os nossos avós, o capitalismo globalizado fez tudo para mergulhar os nossos filhos no princípio do prazer, segundo o qual queremos tudo, tudo imediatamente. É infantil e perigoso. É preciso ensinar aos nossos filhos a resistir, mas é mais fácil dizer do que fazer, tal a força da lógica do consumo", diz.

Criatividade, afeto e escuta humana

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O segundo dia do evento dedica espaço às dimensões subjetivas da inovação e a questões de gênero, arte e sociedade. Em O algoritmo da empatia: escuta humana como maior inovação da era digital, o psicanalista Christian Dunker e Cláudio Thebas, do Laboratório de Escuta e Convivência (LEC), contrapõem a chamada "empatia algorítmica", baseada em previsibilidade e repetição, à escuta humana capaz de lidar com estranhamento, conflito e imprevisibilidade.

Na atração Ciência que conecta: como transformar conhecimento em conversa, as influenciadoras e divulgadoras científicas Mari Krüger e Nunca Vi 1 Cientista discutem como humor, storytelling e linguagem digital podem ampliar quem participa das conversas sobre ciência.

Questões de identidade e pertencimento aparecem em Fluxos: identidade, travessia e pertencimento, encontro que reúne a líder indígena Txai Suruí e Dani Suzuki, enquanto a navegadora Tamara Klink participa de Bom dia inverno.

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Já na mesa "O que acontece quando mulheres lideram?", as apresentadoras Ana Furtado e Juliana Sana se juntam a CEOs e diretoras para abordar os impactos da liderança feminina em áreas como cultura organizacional e governança e o avanço do envelhecimento como novo obstáculo profissional.

Duas performances musicais também farão parte da grade de programação. A orquestra Bachiana Filarmônica se apresenta às 10h30, com João Carlos Martins e um maestro robô. Às 20h, o show é conduzido por Toni Garrido.

Palestras destacadas do dia 14

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- Ciência que conecta: como transformar conhecimento em conversa - Mari Krüger e Nunca vi 1 Cientista - 10h30 - Faap - Prédio 01 Subsolo - Palco 25

- Fluxos: Identidade, Travessia e Pertencimento - Dani Suzuki, Txai Suruí e Gabriela Pederneiras - 10h30 - Arena Pacaembu - Quadra de Tênis - Palco 15

- As 10 tecnologias mais inovadoras de 2026 - MIT Technology Review Brasil - 10h30 - Faap - Prédio 01 Primeiro andar - Palco 31

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- Bom dia inverno - Tamara Klink e Samara Castro - 11h45 - Arena Pacaembu - Quadra de Tênis - Palco 15

- Pensar melhor para viver melhor: o futuro da mente humana - Marcelo Gleiser e Suzana Herculano-Houzel - 13h - Faap - Prédio 01 Subsolo - Palco 25

- O que acontece quando mulheres lideram? - Ana Furtado, Juliana Sana, Juliana Bittencourt, Fernanda Rigon, Amanda Braga - 13h30 - Faap - Prédio 01 Primeiro andar - Palco 32

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- Inovação pelo Afeto: que ninguém seja invisível ao seu lado - Fabrício Carpinejar - 14h15 - Faap - Prédio 01 Subsolo - Palco 25

- O Futuro do Trabalho nas Favelas - Edu Lyra (Gerando Falcões) e Michelle Schneider - 15h30 - Arena Pacaembu - Quadra de Tênis - Palco 15

- Depois do broadcast: o novo mapa da atenção - Flavia Pavanelli, Rodrigo Bocardi, Karina Bernardo e Deny Peres - 15h30 - Faap - Prédio 01 Primeiro andar - Palco 32

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- Criar horizontes a partir dos muros: Kobra, inovação e arte - 16h45 - Arena Pacaembu - Quadra de Tênis - Palco 15

- IA: grande substituição ou complementaridade? - Luc Ferry e Luís Sobral - 16h45 - Mercado Pago Hall - Subsolo - Palco 18

- O algoritmo da empatia: a escuta humana como a maior inovação da era digital - Christian Dunker e Cláudio Thebas - 19h15 - Faap - Prédio 01 Subsolo - Palco 25

- Apocalotimismo: 7 insights sobre o futuro que vão do apocalipse ao otimismo - Lucas Daibert - 19h30 - Faap - Prédio 03 - Palco 23