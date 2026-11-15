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Segundo dia do Enem registra 36% de abstenção; gabarito sai em 18 de novembro

Escrito por Nanny Cox (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira divulgaram, na noite deste domingo, 15, o balanço do segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O número de ausentes avançou de 32% no primeiro dia para 36% no segundo domingo de prova.

Foi o maior índice de abstenção desde 2020, na pandemia. O MEC atribui o resultado ao início da inscrição automática de concluintes do ensino médio e afirma que está dentro do esperado. "Foram 500 mil estudantes que se inscreveram. Conseguimos levar cerca de metade desses estudantes que não participariam do Enem e participaram esse ano", explica Manuel Palácios, presidente do Inep.

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Mais de 5 milhões de estudantes estavam inscritos para o exame, principal meio de acesso a universidades de todo o País.

O MEC anunciou que a inscrição automática de alunos do 3º ano do ensino médio será repetida no Enem 2027. Nas próximas semanas, o Inep vai apresentar propostas de mudanças para o exame. A sugestão, no entanto, não deve incluir a aplicação do Enem fora do País.

De acordo com o ministro da Educação, o gabarito oficial será divulgado na próxima quarta-feira, 18 de novembro. Já os resultados ficaram para o dia 18 de janeiro de 2027.

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Neste ano, o Enem também passou a integrar o Saeb, como forma de avaliação da qualidade do ensino médio em todo o País. As notas do Enem podem ser utilizadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (Prouni). Além disso, os participantes podem utilizar a nota para participar de processos relacionados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Ocorrências e ataque hacker

Durante a visita do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, à sala de monitoramento do Enem na sede do Inep, nesta manhã, o ministro Leonardo Barchini disse que a página do instituto havia sido alvo de ataques hackers. Na coletiva, Barchini minimizou o ocorrido: "O dia inteiro tem tentativa. Tem tentativa hoje, vai ter amanhã, vai ter depois de amanhã. Esses sites sofrem diuturnamente essas tentativas. É para isso que a gente tem todos esses softwares de defesa cibernética que previnem qualquer tipo de ataque."

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Segundo o ministro, não houve intercorrência grave relacionada às tentativas de invasão no site do Inep e nem o registro de ocorrências significativas ao longo da aplicação da prova.

Ao todo, o segundo dia de Enem teve 1.683 eliminados. Faltou energia em 11 locais de prova em Minas Gerais, Bahia, Paraná, Maranhão e Piauí.

Reaplicação

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Os candidatos que faltaram por eventos climáticos ou doenças infecciosas podem solicitar a reaplicação da prova nas datas alternativas - 15 e 16 de dezembro, quando os internos dos presídios e unidades de medidas socioeducativas (como a Fundação Casa) fazem a prova. O pedido pode ser feito, mediante comprovação, na Página do Participante.

O prazo será aberto nesta segunda-feira, 16, e vai até o dia 20 de novembro.

A prova

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Neste domingo, os alunos responderam 45 questões de ciências da natureza e suas tecnologias e outras 45 perguntas sobre matemática e suas tecnologias. Na prova aplicada na semana passada, os candidatos enfrentaram perguntas de Linguagens, Ciências Humanas, além da Redação, cujo tema foi Valorização do SUS como direito universal.

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