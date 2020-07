Segundo calendário Maia fim do mundo está previsto para esta semana

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O ano de 2020 vêm sendo um ano conturbado com várias dificuldades e catástrofes.

O mundo presencia nas mídias vários problemas em questão que ainda ocorrem ou ocorreram neste ano, tais como, as devastações causadas pelas queimadas, erupções vulcânicas e até mesmo debates sobre política e manifestações contra o racismo, tudo em meio a uma pandemia ocasionada pelo novo Corona vírus. No Brasil há cerca de 43 mil mortos pelo covid-19.

Diante dos fatos mencionados, uma nova interpretação pode ser feita pelo calendário Maia, que preveem o fim do mundo para está semana!

Tal teoria foi dita pelo cientista Paolo Tagaloguin, conforme publicou o tablóide ingles "The Sun". Como o leitura do calendário Maia do ano de 2012 não foi concretizada, há possibilidade de ter sido mal interpretada.

“Após o calendário juliano, estamos tecnicamente em 2012… O número de dias perdidos em um ano devido à mudança para o calendário gregoriano é de 11 dias. Durante 268 anos, usando o calendário gregoriano (1752-2020) vezes 11 dias = 2.948 dias. 2.948 dias / 365 dias (por ano) = 8 anos ”, twittou o cientista Paolo Tagaloguin. O fio de postagens, no entanto já foi excluído da rede social.