Secretário da Saúde do Rio de Janeiro diz considerar 'lockdown' no Estado

O secretário da Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, disse, em entrevista à rádio CBN, que o Estado considera adotar um "lockdown", ou seja, um bloqueio total da circulação das pessoas, além de fechamento das divisas entre cidades e os Estados vizinhos, por conta da pandemia do novo coronavírus. Segundo Santos, há "curva descontrolada" de novos casos no Rio e, se a população continuar a desrespeitar as recomendações de isolamento social, um "lockdown" poderá ser necessário.

Atualmente, há 8.869 infectados pelo novo coronavírus no Rio de Janeiro, além de 794 mortes pelo vírus. O Estado é o segundo mais afetado do Brasil em números absolutos, atrás apenas de São Paulo, que registrou até esta segunda-feira (29) 26.158 casos e 2.247 óbitos.