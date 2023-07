Secretaria da Saúde alerta para os riscos da obesidade em crianças

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) promove diversas ações no sentido de fortalecer a prevenção da obesidade em crianças e adolescentes e reforçar a importância do cuidado no Paraná. Uma das principais iniciativas é a ampliação junto aos municípios da vigilância alimentar e nutricional. O objetivo é manter o monitoramento contínuo e a identificação precoce de alterações no peso. Neste período de férias escolares, a Sesa ressalta a importância de uma alimentação equilibrada.

De acordo com os dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), somente em 2022 foram avaliadas 639.515 crianças menores de dez anos e 326.912 adolescentes, correspondendo a 42,6% e 17,0% da população paranaense nessas faixas etárias, respectivamente. O excesso de peso foi identificado em 37,6% dos adolescentes e 23,7% das crianças.

“É importante que os bons hábitos alimentares sejam iniciados desde cedo com os pequenos. Uma alimentação saudável pode fazer toda a diferença no crescimento e desenvolvimento da criança”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. “No período de férias escolares a tendência é descontrair mais e sair um pouco da rotina, mas pais e responsáveis devem ficar atentos”.

Obesidade Infantil:

Está associada a uma maior chance de morte prematura, trazendo prejuízos já na infância e adolescência com dificuldades respiratórias, aumento do risco de fraturas, hipertensão arterial sistêmica, marcadores precoces de doenças cardiovasculares, resistência à insulina, câncer e efeitos psicológicos como baixa autoestima, isolamento social e transtornos alimentares.

