Seca atingiu 59% dos municípios brasileiros em 2025, revela pesquisa do IBGE

Um total de 3.289 municípios brasileiros, o equivalente a 59% das cidades do País, foram atingidos pela seca em 2025. Os dados constam da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 11.

O levantamento aponta que a seca se consolidou como o desastre climático de maior alcance no território nacional, acumulando um crescimento em relação a 2020, quando afetava 2.916 localidades (53,4%).

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Regionalmente, a seca se alastrou de forma mais acelerada pela Região Norte, onde a proporção de cidades afetadas mais que dobrou, saltando de 30,4% (124 municípios) em 2020 para 67,1% (302 municípios) em 2025. A Região Sul manteve a maior incidência relativa do país, atingindo 71,1% das municipalidades (847 cidades).

O Amazonas teve 100% de suas 62 cidades atingidas pela seca em 2025, seguido pelo Acre, com 95,5% (21 municípios). O Amapá, que não havia registrado episódios de seca na edição de 2020, viu 75% de suas cidades (12 municípios) serem afetadas no levantamento atual.

Para conter a emergência, a distribuição de água por carros-pipa (52%) e a perfuração de poços (51%) foram as medidas operacionais mais adotadas pelos gestores locais. O planejamento preventivo, no entanto, ainda é limitado. Entre os 3.289 municípios afetados, apenas 39,5% (1.300 localidades) possuíam um Plano de Contingência ou Prevenção específico para a seca.