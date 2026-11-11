Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Seca atingiu 59% dos municípios brasileiros em 2025, revela pesquisa do IBGE

Escrito por Paula Martini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Um total de 3.289 municípios brasileiros, o equivalente a 59% das cidades do País, foram atingidos pela seca em 2025. Os dados constam da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 11.

O levantamento aponta que a seca se consolidou como o desastre climático de maior alcance no território nacional, acumulando um crescimento em relação a 2020, quando afetava 2.916 localidades (53,4%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Regionalmente, a seca se alastrou de forma mais acelerada pela Região Norte, onde a proporção de cidades afetadas mais que dobrou, saltando de 30,4% (124 municípios) em 2020 para 67,1% (302 municípios) em 2025. A Região Sul manteve a maior incidência relativa do país, atingindo 71,1% das municipalidades (847 cidades).

O Amazonas teve 100% de suas 62 cidades atingidas pela seca em 2025, seguido pelo Acre, com 95,5% (21 municípios). O Amapá, que não havia registrado episódios de seca na edição de 2020, viu 75% de suas cidades (12 municípios) serem afetadas no levantamento atual.

Para conter a emergência, a distribuição de água por carros-pipa (52%) e a perfuração de poços (51%) foram as medidas operacionais mais adotadas pelos gestores locais. O planejamento preventivo, no entanto, ainda é limitado. Entre os 3.289 municípios afetados, apenas 39,5% (1.300 localidades) possuíam um Plano de Contingência ou Prevenção específico para a seca.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
IBGE MUNIC seca
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV