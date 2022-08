SC tem previsão de neve e ventos de até 120 km/h; entenda

Da Redação

Segundo o Inmet, as temperaturas irão baixar no Estado, podendo ocorrer neve na região da Serra

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) informou que, nesta quarta-feira (10), Santa Catarina terá uma pequena chance de ocorrência de neve na região da Serra. O dia também deverá ser marcado por ventos fortes, com rajadas entre 100 km/h e 120 km/h, principalmente na região Norte do Estado.

Na quarta-feira (10) o tempo em Santa Catarina permanece instável devido ao deslocamento do ciclone extratropical em direção ao mar. Segundo o Inmet, as temperaturas irão baixar no Estado, podendo ocorrer neve na região da Serra.

A previsão de geada é fraca nas áreas em azul do mapa e moderada nas áreas em amarelo. Conforme o monitoramento, na quinta-feira (11), é possível observar que a área em amarelo atinge uma região maior, indicando a ocorrência moderada do fenômeno.

Além da geada, o Inmet emitiu um alerta de “grande perigo” para ventos costeiros no litoral do Estado. O aviso teve início às 10h desta terça (9) e permanece até as 23h de quarta. As rajadas podem atingir entre 100 km/h e 120 km/h, com maior incidência na região Norte, conforme o mapa abaixo.

No mapa abaixo, as áreas em laranja e vermelho indicam previsão de rajadas variando entre 70 e 100 km/h. Já as áreas em azul, as rajadas podem atingir em torno de 120 km/h.

Nesses casos, a orientação da Defesa Civil é que busquem um local abrigado, longe de janelas, árvores, placas, postes de energia e de outros objetos que possam ser arremessados.





