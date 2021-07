Da Redação

SC: Pelo menos 30 municípios tiveram temperaturas negativas

A onda de frio chegou ao Brasil nesta quarta-feira (28), com registro de neve já nesta manhã no Rio Grande do Sul e expectativa de mais neve e chuva congelada em Santa Catarina entre a tarde e a próxima madrugada.

A previsão é que nas próximas 24h, o Sul do país registre as menores temperaturas do ano. No sul do Rio Grande do Sul, houve neve e chuva congelada em Canguçu logo cedo. Em Santa Catarina, ao menos 30 municípios tiveram temperatura negativa. Bom Jardim da Serra registrou -7,8ºC, às 6h. Em Urupema, às 7h fez -7,25ºC.

Deve gear em grande parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná. No Rio de Janeiro, o tempo instável deve causar ressaca com ondas de até 4 metros.

A previsão do tempo é que a temperatura chegue a -10ºC em Urupema (SC), com sensação térmica de -15ºC. No Rio Grande do Sul, grande parte do estado também deve registrar temperaturas negativas.

O estádio Gigantinho, do clube de futebol Internacional, foi preparado para receber moradores de rua em Porto Alegre. Os acolhidos também poderão fazer testes contra a Covid-19 e se vacinar.

Na Serra da Mantiqueira, divisa entre São Paulo e Minas Gerais, as temperaturas mínimas devem ficar entre -2°C e -5°C, e a máxima não deve passar dos 15°C.