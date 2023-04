SC: homem suspeito de abusar de bebê de um ano da namorada é preso

Da Redação

A prisão foi feira na última sexta-feira (21)

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu um homem, de 27 anos, suspeito de ter abusado sexualmente de um bebê, de apenas um ano de idade, em Laguna. A prisão foi concretizada na última sexta-feira (21).

O delegado que está à frente do caso, William Testoni, informou que o homem estava se relacionando com a mãe da vítima há apenas dois meses. As autoridades receberam a informação de que o sujeito havia estuprado a menina.

A partir disso, a corporação iniciou uma investigação. A suspeita do crime se concretizou, após informações de que a criança estaria em hospital em Criciúma para realização de procedimento cirúrgico.

O suposto local do crime foi submetido à análise pericial da Polícia Científica de Laguna. Logo na sequência, a equipe de plantão do 18º Departamento Regional de Polícia (DRP) foi até o local onde o suspeito estava e o prendeu.

Ele foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante. Após a finalização do procedimento, o suspeito foi encaminhado ao Presídio de Laguna e segue à disposição da Justiça.

