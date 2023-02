SBT é condenado a pagar R$ 74 mil por festa de casamento frustrada

Da Redação

O programa é apresentado por Chris Flores e Carlos Bertolazzi

O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou um recurso apresentado pelo SBT e condenou a emissora a pagar uma indenização de R$ 74 mil a um casal de noivos que havia sido selecionado para participar do programa "Fábrica de Casamentos". As informações são do UOL.

O "Fábrica de Casamentos" é um reality show em que um time de especialistas tem a missão de, em apenas sete dias, promover um casamento de conto de fadas. Identificados apenas como T.P. e S.S, o casal se inscreveu e foi escolhido para participar do programa que seria gravado no dia 14 de dezembro de 2016.

Conforme as regras da própria emissora, os noivos não precisariam se preocupar com nada. Buffet, trajes, cardápio e os demais itens para um "casamento perfeito" seriam bancados pela produção do programa, apresentado por Chris Flores e Carlos Bertolazzi.

Os noivos, então, convidaram aproximadamente cem pessoas para a festa, entre amigos e parentes, mas cerca de 20 dias antes da cerimônia, a produção do programa cancelou o evento alegando "mudanças no cronograma".

Procurando uma alternativa para que a festa de casamento ainda fosse realizada, T.P e SS. procuraram o buffet onde seria realizada a gravação, pensando em assumir os custos, mas desistiram quando foram informados sobre os valores.

Os noivos disseram à Justiça que, com muita "dor" e "vergonha", tiveram de procurar os convidados para desconvidá-los. Devolveram os presentes e ainda precisaram explicar para filha de 8 anos que o casamento não aconteceria mais. Em março de 2018, os dois se casaram no civil, mas não tiveram recursos para realizar uma festa.





Processo

O SBT disse à Justiça que o cancelamento do evento não foi um "ato ilícito" e que não pode ser obrigado a fazer uma doação "sob vara". A emissora afirmou no processo que a festa teve de ser abortada por "inúmeros motivos" e que a "suposta tristeza e frustração foram mitigadas pelo tempo da relação", citando que "o casal já tinha uma vida em conjunto" antes de se inscrever no programa. A reclamação à Justiça, afirmou, seria um capricho dos noivos.

O SBT perdeu em primeira instância, recorreu e foi novamente derrotado. O desembargador Rogério Cimino, relator do processo no TJ, afirmou que o cancelamento causou "angústia e sofrimento que extrapolam o mero descumprimento contratual". A decisão foi publicada no final de janeiro.

Além do SBT, foi condenada também a produtora do reality, Formata Produções e Conteúdo. O pagamento dos R$ 74 mil, que deve ser feito de forma solidária pelas duas empresas, refere-se a R$ 49 mil dos custos de uma festa no mesmo local em que o programa seria gravado e R$ 25 mil a título de indenização por danos morais. O valor ainda será acrescido de juros e correção monetária.

A emissora e a produtora podem ainda apresentar novo recurso.

