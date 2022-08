Saúde de SP confirma primeiro caso de varíola dos macacos em bebê

Da Redação

O Brasil é o terceiro país do mundo com mais casos de varíola dos macacos

O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos em um bebê, nesta terça-feira (23). De acordo com a pasta, esse é o primeiro registro da doença em crianças de até 1 ano de idade.

O paciente tem 10 meses e mora na Zona Leste de São Paulo. A criança começou a apresentar sintomas da monkeypox, como febre e bolhas na pelo, no dia 11 de agosto.

A Prefeitura de São Paulo informou que o quadro do bebê é estável. Ele está isolado e passa bem.

Conforme os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o Brasil é o terceiro país do mundo com mais casos de varíola dos macacos, a maioria deles em São Paulo. Com 2.528 confirmações da doença, o estado de São Paulo concentra quase 65% dos registros no país. Só na capital, já são 1.880 casos confirmados. Há outros 689 suspeitos e sob análise.

Os países com maior índice de contaminação são o Reino Unido e a Alemanha.

Casos no Paraná

O último levantamento divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) informa que trinta e um novos casos de varíola dos macacos foram confirmados até a última quarta-feira (17). A maioria dos novos registros (23) é de Curitiba, município que concentra o maior número de casos, mas a doença se espalha para o interior.

No boletim de quarta também foram confirmados 1 caso em Almirante Tamandaré e 1 em Araucária, na região Metropolitana de Curitiba. No interior foram registrados 3 casos em Londrina – os primeiros do município -, além de casos em Cascavel, Foz do Iguaçu e Paranaguá – um em cada município. Foz, Almirante Tamandaré e Paranaguá também registraram os primeiros casos neste boletim.

O Paraná totaliza agora 83 casos confirmados de varíola dos macacos, sendo 72 registros em Curitiba. Dos 83 casos registrados, 77 pacientes são homens. Há 108 pacientes aguardando resultado de exames. Segundo boletim da Sesa, a faixa etária com maior número de casos registrados é a de pacientes entre 30 e 39 anos.



