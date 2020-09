Saúde: Brasil registra 703 mortes por covid-19 em 24h; total é de 101.752 - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 703 mortes em decorrência do novo coronavírus, informou nesta segunda-feira, 10, o Ministério da Saúde. O total de óbitos é de 101.752 - o segundo maior número de vítimas no mundo, atrás somente dos Estados Unidos (161.842, 558 desde ontem).

Já o total de casos subiu 22.048 no País, ao montante de 3.057.470. Também nesta métrica, o Brasil está somente atrás dos Estados Unidos. Segundo o Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês), o total de contaminações em solo americano subiu 48.690 desde ontem, para 5.023.649.

A região brasileira mais afetada pela doença é a Sudeste, que concentra quase um terço das infecções (1.056.575) e 45% das mortes (45.620). Em seguida, vem o Nordeste, com 957.876 casos e 30.952 mortes; o Norte com, respectivamente, 448.476 e 12.394; o Centro-Oeste, com 309.457 e 6.430; e o Sul, 285.086 e 6.356.