Saúde: Brasil registra 697 mortes por covid-19 em 24h; total é de 173.817 - TNOnline

O Brasil registrou nas últimas 24 horas 697 mortes em decorrência do novo coronavírus. O total de óbitos passou a 173.817. No mesmo intervalo, os casos saltaram 50.909, para 6.386.787. Os dados são do Ministério da Saúde.

O Brasil é o segundo país com mais mortes pela covid-19, ficando atrás somente dos Estados Unidos, que têm 267.302 óbitos, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

O País é o terceiro mais afetado em total de casos, atrás de EUA (13.447.627) e Índia (9.462.809).