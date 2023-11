Sargento morre baleado após evitar linchamento de suspeito de estupro

Um sargento da Polícia Militar do Ceará morreu atingido por um tiro na cabeça, disparado acidentalmente por um soldado durante a prisão de um suspeito de estupro na cidade de São Bendito, no interior do Ceará, na noite desta segunda-feira (27).

Os agentes tentavam evitar que a população linchasse um suspeito de estupro quando o 1º sargento da Polícia Militar Roberto da Silva Almeida, de 50 anos, foi atingido.

Conforme policiais militares que participaram da ocorrência, Roberto da Silva e outros agentes foram chamados para cumprir um mandado de prisão em aberto contra um homem, de 30 anos, suspeito de ter atacado pelo menos quatro mulheres na região.

Após a captura, a população tentou linchar o suspeito, mas foi contida pelos militares, que colocaram o homem no carro da corporação. Na saída do local, um soldado foi em pé no estribo, parte lateral do lado de fora do veículo, com a arma em punho.

Ainda segundo o relatório da ocorrência, no trajeto para a Delegacia Regional de Tianguá, o soldado se desequilibrou quando o veículo passou por uma lombada e a arma dele disparou, atingindo o sargento Almeida, que estava no interior da viatura.

O sargento foi socorrido para a Upa de São Benedito, mas não resistiu ao ferimento e morreu na unidade.

O soldado que fez o disparo foi levado para a Delegacia Regional de Tianguá, onde prestou depoimento. A arma dele foi recolhida. Já homem suspeito de estupro, ficou recolhido na delegacia de Tianguá.



