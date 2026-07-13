Sargento mata o próprio filho bebê de 2 meses vai preso e alega surto psicótico

Durante o ataque ao bebê, o suspeito também tentou agredir a mãe da criança, que conseguiu escapar

Um sargento do Exército foi preso neste domingo (12) suspeito de matar o próprio filho, um bebê de dois meses, no município de São Lourenço da Serra (SP). O suspeito, que não teve o nome divulgado, tem histórico de violência e, durante a detenção, alegou surto psicótico.

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A Polícia Militar de São Paulo (PMSP) foi acionada para atender a ocorrência. Durante o ataque ao bebê, o suspeito também tentou agredir a mãe da criança, que conseguiu escapar. A mulher encontrou o corpo do bebê no chão dentro da residência. O caso segue sob investigação da Polícia Civil de São Paulo (PCSP).

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Por meio de nota, o Comando Militar do Sudeste (CMSE) informou que o investigado não integra mais os quadros do Exército Brasileiro. Ele prestou o Serviço Militar Inicial no 4º Batalhão de Infantaria Mecanizado e foi licenciado em 21 de maio de 2026, passando à condição de civil.