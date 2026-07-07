Sargento do Exército morre após tanque capotar e afundar durante treinamento no RS

Nícolas Martins, de 20 anos, estava em um veículo modelo Leopard que tombou na manhã desta terça-feira (7) em Santa Maria

Um sargento do Exército de 20 anos morreu e outros cinco militares foram resgatados após um acidente envolvendo dois tanques de guerra na manhã desta terça-feira (7), em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul. O incidente ocorreu por volta das 9h no campo de instrução da cidade, durante um exercício focado no primeiro regulamento de carros de combate. A vítima foi identificada como o terceiro sargento de cavalaria Nícolas Martins.

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Segundo informações do Exército Brasileiro, ele estava em um blindado do modelo Leopard 1A5 que, ao passar por uma ponte, tombou, capotou e acabou ficando submerso. O militar não resistiu e morreu no local, enquanto os outros cinco integrantes que participavam da atividade no momento do acidente foram resgatados e receberam atendimento médico.

Natural de Joinville, em Santa Catarina, Nícolas estava nas Forças Armadas há dois anos e havia sido designado para o quartel de Santa Maria há apenas cinco meses. O sepultamento do sargento está programado para quarta-feira (8), em sua cidade natal.

Em pronunciamento sobre o caso, o comando da 6ª Brigada de Infantaria Blindada lamentou o ocorrido e destacou que está oferecendo todo o suporte necessário aos familiares da vítima. A instituição militar informou também que todas as regras de segurança previstas para a atividade foram rigorosamente cumpridas e que um inquérito interno já foi instaurado para investigar e esclarecer as causas exatas do tombamento do veículo blindado.

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Nota na íntegra da 6ª Brigada de Infantaria Blindada

"O Comando da 6ª Brigada de Infantaria Blindada (6ª Bda Inf Bld) informa, por meio de sua Seção de Comunicação Social, que no dia 7 de julho de 2026, por volta das 8h30min, ocorreu um acidente envolvendo duas Viaturas Blindadas de Combate (VBC) Leopard 1A5, durante um exercício de adestramento do 1º Regimento de Carros de Combate (1º RCC), no Campo de Instrução de Santa Maria. Em consequência do acidente, houve o falecimento do 3º Sargento de Cavalaria Nícolas Martins. Os demais militares que guarneciam as viaturas envolvidas não sofreram danos físicos.

Um Inquérito Policial Militar foi instaurado com a finalidade de apurar as circunstâncias do ocorrido. Ressalta-se que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas e que os procedimentos administrativos de segurança na instrução foram previamente estabelecidos e devidamente observados durante a realização do exercício.

A 6ª Bda Inf Bld lamenta profundamente o fato ocorrido e informa que está prestando todo apoio necessário à família do militar."