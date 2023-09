Sargento da PM é preso após agredir esposa e filha por irem à igreja

Um sargento da Polícia Militar agrediu e xingou a esposa e a filha por terem ido à igreja, em Valparaíso de Goiás. A situação, ocorrida na noite dessa sexta-feira, 8 de setembro, terminou com o "agente de segurança" preso em flagrante.

continua após publicidade

Inclusive, de acordo com as informações da Polícia Militar (PM), o sargento estava embriagado e tentou resistir à prisão.

As vítimas relataram que foram agredidas com tapas e socos quando retornavam da igreja. Quem impediu que a violência continuasse foi um dos filhos do casal, que segurou o pai para evitar que ele as machucasse mais.

continua após publicidade

As mulheres foram xingadas de “vagabundas”, “vadias” e “putas”. A filha do sargento teve os óculos danificados em razão da agressão.

- LEIA MAIS: Homem agride a própria mãe por querer dinheiro para comprar drogas

O militar ainda ameaçou a companheira e a filha de morte caso ela voltassem para casa. Quando as viaturas da PM de Goiás chegaram ao local, alguns familiares tentavam conter o sargento da PMDF. Quando recebeu voz de prisão, o militar resistiu e precisou ser algemado.

continua após publicidade

Na delegacia, o homem disse que se zangou com o fato de a esposa e a filha terem ido à igreja no dia anterior e chegado tarde em casa. O mesmo teria acontecido na noite de sexta. O militar foi autuado por injúria, ameaça e vias de fato.

O delegado do Centro Integrado de Operações em Segurança (Ciops) de Valparaíso estipulou fiança de R$ 2 mil. O militar pagou a quantia e foi liberado. Ele deverá responder ao processo em liberdade.

Com informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News