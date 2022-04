Da Redação

Saque do FGTS de até R$ 1 mil começa nesta quarta-feira

A partir desta quarta-feira (20), os trabalhadores nascidos em janeiro poderão realizar o saque extraordinário de até R$ 1 mil do Fundo de Garanti do Tempo de Serviço (FGTS).

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o benefício, que é um direito do trabalhador com carteira assinada, só pode ser obtido em situações específicas, como demissão sem justa causa, na compra da casa própria ou na aposentadoria.

No entanto, as pessoas que trabalham com carteira assinada poderão sacar o dinheiro por causa de uma Medida Provisória que o governo divulgou no mês passado. O documento possibilita o saque de até R$ 1 mil.

Desde o último dia 8 a Caixa liberou aos trabalhadores consultas para saber se têm direito ao benefício. As consultas podem ser feitas pelo site da Caixa, por uma versão atualizada do aplicativo FGTS e nas agências da Caixa Econômica Federal (CEF).

O governo federal divulgou o seguinte calendário, dividido por mês de nascimento:

Qualquer pessoa que tiver conta vinculada do FGTS, ativa ou inativa, poderá sacar.