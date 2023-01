Sapo-cururu de 2,7 kg é encontrado e sacrificado na Austrália; vídeo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um comunicado a respeito do animal que contém um tamanho incomum foi publicado pelo departamento nesta sexta-feira (20)

Um sapo-cururu gigante foi encontrado por guardas-florestais no Parque Nacional Conway, em Queensland, na Austrália. As informações foram divulgadas no perfil oficial do Facebook do Departamento de Meio Ambiente de Queensland.

continua após publicidade .

De acordo com as informações da postagem, a encontro fora do comum ocorreu quando a guarda-florestal Kylee Gray conduzia um veículo em meio ao parque. Em um determinado momento, ela teve que parar o carro, pois havia uma cobra no caminho e, assim que saiu e olhou para baixo, se deparou com o enorme anfíbio.

"Eu abaixei e agarrei o sapo e não conseguia acreditar o quão grande e pesado era", disse Sra. Gray.

continua após publicidade .

Leia também: Camelos fogem de presépio vivo e passeiam em avenida

Veja:

null - Vídeo por: tnonline

continua após publicidade .

Por se tratar de uma espécie invasora, o sapo teve que ser sacrificado. Os sapos-cururu foram levados para Queensland em 1935, para ajudar a controlar uma praga de besouros. A ação teve, no entanto, consequências devastadoras para outras espécies.

"Um sapo-cururu desse tamanho come qualquer coisa que caiba em sua boca, e isso inclui insetos, répteis e pequenos mamíferos", explicou Gray.

O sapo gigante de 2,7 kg, quase o peso de um bebê recém-nascido, pode quebrar o recorde de exemplar mais pesado já encontrado, informou o Departamento de Meio Ambiente e Ciência de Queensland, em um comunicado.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News