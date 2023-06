São Sebastião: alerta de chuva segue no litoral e Rodovia Rio-Santos tem interdição parcial

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Redação (via Agência Estado)

A Defesa Civil de São Paulo alerta para "chuvas persistentes" no município de São Sebastião, no litoral norte do Estado. A previsão é de que chova na região até sexta-feira, 16. Na manhã desta quarta, 14, um trecho da Rodovia Rio-Santos ainda estava parcialmente interditado devido a um deslizamento de terra.

Segundo a Defesa Civil, as chuvas em São Sebastião provocaram alagamentos na Vila Sahy, Vila dos Mineiros, Barra do Una, Boraceia, Cambuí e Boiçucanga na tarde de terça-feira (13). O escoamento das águas ocorre de forma mais lenta que o normal devido à ressaca no mar. Até o momento, não há registro de feridos ou desabrigados.

As chuvas também provocaram queda de barreiras em diferentes pontos da região. Foram registrados três deslizamentos de terra na Rio-Santos - um em Boiçucanga, outro entre Praia Preta e Juquehy, e um terceiro em Toque-Toque Pequeno. Na manhã desta quarta, apenas a queda em Toque-Toque ainda causava interdição parcial da rodovia, mas sem muitos reflexos no trânsito.

Em fevereiro deste ano, São Sebastião registrou o recorde de chuvas no País. Na ocasião, mais de 600 mm atingiram o município em 24 horas. O temporal deixou 65 mortos na região, a maioria na Vila Sahy.