São Paulo terá calor acima de 30ºC antes de nova queda de temperatura; veja quando

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

A cidade de São Paulo deve registrar termômetros em elevação nos próximos dias, antes de uma nova queda de temperatura no início de setembro. Também há expectativa para chuva na semana que vem.

Conforme o Centro de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a previsão do tempo indica que, em função do fortalecimento de uma massa de ar quente e seco, agosto deve terminar com forte calor e baixa umidade do ar.

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A previsão é que essa condição seja observada entre a sexta-feira,28, e a segunda-feira, 31. Há expectativa que a chuva retorne na terça-feira, 1º, com as temperaturas apresentando declínio.

No decorrer desta sexta-feira, a temperatura se eleva rapidamente, superando os 30°C, enquanto os menores porcentuais de umidade do ar se mantêm ao redor dos 30% a ligeiramente abaixo em alguns bairros da capital paulista. Não há previsão de chuva para o dia.

No fim de semana, o calor se intensifica e a umidade do ar declina ainda mais, de acordo com informações do CGE.

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Veja a variação prevista para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

- Quinta-feira: entre 16ºC e 26ºC;

- Sexta-feira: entre 117ºC e 31ºC;

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- Sábado: entre 22ºC e 34ºC;

- Domingo: entre 21ºC e 32ºC;

- Segunda-feira: entre 20ºC e 31ºC;

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- Terça-feira: entre 15ºC e 24ºC - chuva forte;

- Quarta-feira: entre 12ºC e 15ºC - nova queda de temperatura.