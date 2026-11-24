A cidade de São Paulo segue em alerta para temporais nesta terça-feira, 24. Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, o dia é marcado por temperaturas em elevação.

"Entre o meio da tarde e o início da noite, a combinação de calor com a entrada da brisa marítima, e a chegada de áreas de instabilidade provenientes do interior, provoca chuva em forma de pancadas com intensidade moderada a forte. Há potencial para formação de alagamentos, enxurradas repentinas e rajadas de vento", afirma o CGE.

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Na quarta-feira, 25, o cenário se repete. "A partir das primeiras horas da tarde, o tempo muda com a propagação de uma frente fria. Por conta disso, as áreas de instabilidade ganham força e provocam chuva em forma de pancadas generalizadas com moderada a forte intensidade", acrescenta o órgão municipal.

Ainda segundo o CGE, há potencial para rajadas de vento, formação de alagamentos, enxurradas repentinas e transbordamentos de pequenos rios e córregos.

Na segunda-feira, 23, a chuva forte que atingiu São Paulo provocou o fechamento do túnel do Anhangabaú, deixou carros submersos e causou o transbordamento de três córregos na zona leste da capital, nas regiões da Vila Prudente, Itaim Paulista, Penha e Guaianases. Segundo o CGE, os transbordamentos foram registrados entre 16h50 e 17h30.

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O Estado de São Paulo enfrentou o terceiro dia consecutivo de chuvas. Houve alertas também para a região do ABC paulista.

Morte em Ubatuba

Em Ubatuba, no litoral norte, uma mulher foi encontrada morta na manhã de segunda-feira, 23, após ter sido arrastada por uma enxurrada ao tentar atravessar a ponte de acesso ao bairro Casanga. Ainda não há confirmação sobre quando ocorreu o incidente.

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Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, o corpo foi localizado em um rio na Estrada da Casanga, próximo a uma motocicleta. O Corpo de Bombeiros realizou a retirada da vítima, que ainda não foi identificada. A perícia foi acionada, e o corpo encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para exames necroscópico, toxicológico e de identificação. O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Ubatuba.