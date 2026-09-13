São Paulo segue em alerta de perigo para tempestades neste domingo; veja previsão

O Estado de São Paulo permanece sob alerta amarelo, de perigo potencial, para tempestades neste domingo, 13, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão indica chuva de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros no dia, acompanhada de ventos de 40 km/h a 60 km/h e possibilidade de granizo.

Na capital, a previsão é de mais um dia com chuva generalizada de intensidade moderada a forte. A temperatura média deve ficar em 14°C, com máxima de 16°C. O volume de chuva acumulado em setembro já colocou o mês entre os mais chuvosos de 2026 na cidade. Até as 9h de sábado, 12, a estação do Inmet no Mirante de Santana, na zona norte, havia registrado 198,2 milímetros. O resultado faz de setembro o segundo mês mais chuvoso do ano na estação, atrás apenas de janeiro, que acumulou 256,4 milímetros.

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As chuvas dos últimos dias contribuíram para esse resultado. Entre as 9h de sexta-feira, 11, e as 9h de sábado, 12, o Mirante de Santana registrou 75,4 milímetros em 24 horas. Segundo o Inmet, foi o maior volume acumulado no período entre todas as estações meteorológicas do País. De acordo com a Defesa Civil, o resultado também levou setembro ao ranking dos meses mais chuvosos da capital desde o início da série histórica, em 1943.

O volume de precipitação está relacionado à combinação de diferentes fatores atmosféricos. Segundo a Climatempo, uma frente fria de forte intensidade avançou pelo Estado durante o fim de semana prolongado de 7 de setembro e provocou 35,6 milímetros de chuva entre os dias 5 e 6.

A partir de 9 de setembro, a intensificação de uma área de baixa pressão sobre o Sul do Brasil e o Paraguai favoreceu a formação de novas áreas de chuva. Inicialmente concentradas sobre o Paraná, elas avançaram em direção a São Paulo e atingiram também a região da capital. No dia 11, o processo contribuiu para a formação de uma nova frente fria.

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O cenário foi reforçado pela atuação de uma corrente de ar quente e úmido vinda da Amazônia. Desde o dia 9, o fluxo esteve direcionado para o Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, elevando a quantidade de umidade disponível na atmosfera e mantendo condições favoráveis à formação de áreas de chuva, de acordo com a Climatempo.

Com esse cenário a recomendação é evitar áreas sujeitas a alagamentos, não atravessar vias com correnteza e procurar abrigo durante as tempestades, especialmente longe de árvores e estruturas vulneráveis ao vento.